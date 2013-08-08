ذكرى الرشيدي: تسكين الشواغر... قريباً

| كتب تركي المغامس |

> أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حرص الوزارة على ضخ الدماء الجديدة في قطاعات الوزارة كافة موضحة انه سيتم تسكين كلفة الشواغر خلال الفترة المقبلة.> وكشفت الرشيدي في تصريح صحافي على هامش الجولة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمناسبة عيد الفطر المبارك أن الوزارة سوف تستكمل ما بدأته في المشاريع التطويرية واعادة هيكلة وتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية واستكمال بناء المشاريع التوسعية به. وثمنت دور جميع العاملين في الوزارة الذين تمت احالتهم للتقاعد ممن بلغت خدمتهم الثلاثين سنة وقدموا الكثير للوزارة والوطن.> وبدورها، شددت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية الدكتورة فاطمة الملا على أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تسمح لأي كان أن يخطئ في حق أبنائها وبناتها.> ولفتت الى أنه منذ وقع حادث الاعتداء على عدد من بنات الوزارة وهي تتابع الموضوع وقد رافق مدير ادارة الحضانة العائلية ومحامٍ من الوزارة الفتيات في جميع الخطوات بما فيها التحقيق في النيابة العامة مؤكدة أن الوزارة حريصة على أن يأخذ كل ذي حق حقه.> وبدوره، هنأ وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري القيادة السامية والحكومة وكل افراد الشعب الكويتي لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد معربا في الوقت ذاته عن بالغ التهنئة «لابائنا وأمهاتنا وأخواننا نزلاء دور الرعاية والمعاقين.> ومن جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري، أهنأ في هذا اليوم مقام صاحب السمو امير البلاد و ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة و كافة ابناء الشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيده على الكويت و شعبها بالصحة و العافية> وبدوره، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون القانونية الدكتور زكي السليمي أن لقاء كبار السن وأبناء الوزارة والمعاقين في مثل هذه الأيام له أثر كبير في نفوسنا فهم في قلوبنا.> وتوجه بخالص التهنئة للقيادة السامية والحكومة الرشيدة متمنيا من الله أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الكويت وأهلها باليمن والبركات وأن يحفظها من كل مكروه وبدوره، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون صلاح الرباح «لا يسعنا في هذه المناسبة الا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة وكافة أبناء الشعب الكويتي بمناسبة العيد السعيد متمنيا من الله أن يعيده علينا بالخيرواليمن والبركات».> وبدوره، توجه الوكيل المساعد للشوؤن المالية والاداريةً الدكتور حسين الدويهيس بالتهنئة للقيادة السياسية وجميع الشعب الكويتي والعاملين في وزارة الشؤون بالتهنئة متمنياً دوام نعمة الأمن والأمان.

عيدية «الشؤون»: 3 دنانير!

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> علت الدهشة على وجه الوزيرة ذكرى الرشيدي عندما فتحت احدى فتيات دار الرعاية الاجتماعية ظرف العيدية المقدم من قبل الوزارة ووقع مافيه على الأرض ليفاجأ الجميع أن قيمة العيدية هي ثلاثة دنانير فقط لاغير، وقامت الوزيرة بجمع النقود وإعادتها للظرف وبدا على وجهها حالة من الضيق والاستياء.