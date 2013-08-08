الحلقة (30) والأخيرة من "اسم مؤقت": نهاية غريبة للمسلسل وغموض حول يوسف وتعاملاته

كتب : روان مسعد منذ 25 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "اسم مؤقت"، إفاقة يوسف من الإغماء ليجد نفسه مشلولا على سرير بمستشفى، لا يقوى على الحركة، ويجد سهير هي الطبيبة التي تشرف على علاجه، وقالت له إنه مريض بالانفصال عن الواقع تتحكم فيه هلاوس وضلالات وأنه يعالج بالمستشفى منذ سنة ونصف، ويختلق كل القصص التي عاشها في ذهنه فقط، وأعطت له ملف فيه كل الدلائل على كلامها، كما، قالت له إنه هو نفسه مصطفى مختار الضابط الذي استقيل من الداخلية.

كما قالت له إن هالة هي شخصية حقيقية كانت زوجته التي قتلها منذ سنة ونصف بعد أن رآها تخونه مع رفيق صاحبه وزميل عمره، وهي أيضا سبب الهلاوس التي تأتي له.

وبعد أن تجول يوسف بالمستشفى رأى دكتور أيمن وكان طبيب تعرض لحادثة منذ خمس سنوات على الطريق حولته لمريض نفسي فاقد الذاكرة.

لم يقتنع يوسف بما حدث وبما رآه وكان متأكدا أن كل ما حدث معه حقيقيا تماما، لكنه تفاجأ بصبري كطبيب مدير للمستشفى التي يقطن بها، الذي أكد له أنه مريض وعقله خلق عقل آخر موازي يرفض حقيقة أنه قتل زوجته وأنه ضابط شرطة مسجون، فابتدع أحداث بعيدة عن الواقع ليعيش فيها، كما أكد له أن العلاج يسير بشكل أفضل وقريبا سيختفي هذا العالم الموازي الذي يعيش فيه.

بعد كل ذلك دخل شخص وقال له إنه مصطفى مختار، وأن محاولاتهم ستفشل لجعله يتقمص دور مصطفى مختار، وأكد له أنه ليس مجنونا، بل كل ما حدث له كان حقيقة، وقال إن صبري يفعل كل ذلك لتأمين نفسه من مصطفى، بعد أن طلب منه أن يفوز حافظ مشهور بالانتخابات لكن ذلك لم يحدث، فخاف على نفسه من العقاب، بعدما حُسمت الانتخابات لصالح مجدي عبد العزيز وكان لابد من التضحية بأحد الأشخاص وكان يوسف هو الضحية، لكن مصطفى مختار قال ليوسف إن هناك اتفاقا بينهما على أن يتزوج سمر زواجا صوريا ويعطي له أموال وأعطى مصطفى له جواز سفر جديد باسم دائم إلى جزر الباهاما، وطلب منه أن ينسى كل ما حدث له.

بعد خروج مصطفى من عند يوسف تحدث لسهير، وقال لها إن يوسف يثق فيه، كما قال إنه يريد إرساله إلى مكان بعيد ليستفيد منه بشكل جيد، وقال له إنه سيتذكر لعبه على الجانبين مع صبري ومصطفى، وانتهت الحلقة على خروج يوسف من المستشفى.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.