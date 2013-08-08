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سكرتير محافظ الغربية ومدير الأمن يزوران "دار أيتام"

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سكرتير محافظ الغربية ومدير الأمن يزوران "دار أيتام" سكرتير محافظ الغربية ومدير الأمن يزوران "دار أيتام"
الغربية – محمد ناصف
الخميس , 08 أغسطس 2013 21:10

أدى اللواء السعيد عبد المعطى - السكرتير العام لمحافظة الغربية - واللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية والأمنية - صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأحمدى بمدينة طنطا، حيث تبادلا التهنئة بالعيد مع جموع المصلين بالمسجد.

واستقبل السكرتير العام بديوان عام المحافظة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والقوى السياسية والثورية وعددًا كبيرًا من ممثلى الأحزاب والشخصيات العامة ورؤساء المدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات، وجمع كبير من المواطنين الذين توافدوا على المحافظة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ثم توجه السكرتير العام للمحافظة، ومدير أمن الغربية إلى مؤسسة القصراوى، ودار رضوى للأيتام بمدينة طنطا؛ لمشاركة الأطفال اليتامى فرحتهم بالعيد.
> قدم لهم الحلوى ومبالغ مالية، وتبادل معهم التهاني التي رسمت على وجوههم السعادة، وأشعرهم بفرحة العيد.

 

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