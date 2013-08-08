3 أندية تركض وراء صامويل إيتو.. عرض استثنائي ومشكلة في الراتب

معه، يأمل أرسنال في إثبات قدراته الشرائية.. ويجد فيه تشيلسي ضالته بعيدا عن مانشستر يونايتد.. ويسعى نابولي لإعلان جبروته من خلاله، والحديث هنا عن صفقة صامويل إيتو.

3 أندية تسارعت للدخول في مفاوضات لضم إيتو من أنجي، بعد إعلان النادي الروسي عن نيته بيع جميع نجومه لحل أزمته المالية.

صحيفة جارديان أكدت أن تشيلسي يتقدم السباق لضم إيتو، خاصة في ظل علاقة استثنائية بين اللاعب الكاميروني المظفر بلقب أفضل لاعب في إفريقيا 4 مرات ومدرب البلوز جوزيه مورينيو.

علاقة استثنائية

مورينيو درب إيتو من قبل في إنتر ميلان، وفاز الثنائي سويا بثلاثية تاريخية بعد جمع الاسكوديتو مع دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.

وتأتي الصفقة في ظل بحث مورينيو عن مهاجم جديد لتشيلسي، وبعد مفاوضات متعثرة حتى الآن مع واين روني مهاجم مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد رفض بيع روني رغم إعلان اللاعب رغبته الرحيل بشكل صريح.. ولهذا يبحث مورينيو عن حل بديل وجده في عرض إيتو.

كذلك أرسنال يسعى لضم مهاجم جديد، ويركز سعيه في لويس سواريز مهاجم ليفربول ومنتخب أوروجواي.

لكن نادي ليفربول يرفض بيع سواريز، واللاعب الأورجواياني يفضل انتظار ريال مدريد عن الانضمام إلى أرسنال.. لهذا يعد إيتو خيارا رائعا ظهر في وقته المناسب بالنسبة للمدفعجية.

أما نابولي، فرئيسه يرغب في إبراز مدى قوة ناديه ماليا عن طريق ضم إيتو، خاصة في ظل إصرار رافا بينيتث المدير الفني للفريق على ضم مهاجم إضافي بعد جونزالو إيجوايين.

الأزمة

الأزمة التي تعطل جميع الأندية عن الدخول في السباق، هو راتب إيتو الذي يبلغ 350 الف استرليني اسبوعيا.

وبحسب صحيفة جارديان، لا يبدو أي ناد في إنجلترا على استعداد لدفع هذا الرقم في الوقت الراهن.

لكن التقرير أكد أن تشيلسي وأرسنال سيستمران في السباق لحين معرفة طلبات أنجي من أجل بيع إيتو، فإن كانت قليلة سيدخل الناديان المزاد.

وألمحت تقارير بريطانية إلى استدعاء مورينيو لرئيس النادي الأزرق رومان أبراموفيتش للصورة حتى يتمم هو المفاوضات في ظل علاقته الطيبة بإدارة نادي أنجي.