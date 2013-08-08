جوارديولا ينهي الحرب مع برشلونة.. ويرفض دعم ريبري ضد رونالدو وميسي

برلين، (إفي): تجنب بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونخ الألماني العودة لانتقاد مجلس إدارة ناديه السابق برشلونة، مكتفيا بتمني التوفيق والنجاح للفريق الكتالوني.

وقال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ في افتتاحية دوري البوندزليجا المحلي، المتوج به الفريق البافاري، تعليقا على تصريحاته السابقة بشأن ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة "لقد ذهبت تلك التصريحات دون رجعة".

وأوضح بيب "كل نجاح يحققه برشلونة يسعدني، هذا أمر واضح تماما".

كان جوارديولا قد اتهم مجلس روسيل بملاحقته بعد ترك تدريب برسا في 2011 وعدم تركه في سلام، واستغلال مرض خليفته ومساعده السابق تيتو فيلانوفا من أجل "الإساءة الى

سمعته"، وهو ما رفضه روسيل ورد الاتهام لجوارديولا بـ"الكذب".

كما تهرب من سؤال حول اللاعب الذي يستحق جائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال موسم 2012-2013 ، والتي يتنافس عليها لاعبه الحالي الفرنسي فرانك ريبيري، ولاعبه السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.

وأجاب جوارديولا بدبلوماسية "الثلاثة يستحقونها، إنني سعيد لأنني غير مجبر على الاختيار بينهم".