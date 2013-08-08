ليساندرو لوبيز يرحل عن ليون للاحتراف في قطر

باريس، (إفي): كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية الخميس أن المهاجم الأرجنتيني ليساندرو لوبيز سيرحل عن صفوف أوليمبيك ليون للاحتراف في قطر.

وأبرزت الصحيفة أن ليساندرو (30 عاما) الذي لعب لليون خلال المواسم الأربعة الماضية، قرر الرحيل للعب لصالح نادي الغرافة القطري.

وسبق لليساندرو اللعب في صفوف راسينج كلوب الأرجنتيني وبورتو البرتغالي، وسجل الموسم الماضي 11 هدفا في 31 مباراة.

وكان أفضل أداء للاعب في موسم 2009-2010 عندما سجل 15 هدفا في الدوري وسبعة في دوري أبطال أوروبا، حيث حل فريقه وصيفا في البطولة المحلية، واختير لوبيز كأفضل لاعب في الليج آ.

وصرح المدرب الحالي لليون، ريمي جارد "إنني حزين لخسارة رجل مثل ليساندرو لوبيز. خروجه مؤسف للغاية ولكن علينا احترام قراره".