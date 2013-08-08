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اعتزال لويس ساها

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اعتزال لويس ساها اعتزال لويس ساها

أعلن لويس ساها المهاجم الفرنسي الدولي اعتزاله رسميا كرة القدم بعد وصوله لعامه الـ35.

ساها نجم سطع مع فولام، لينتقل بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة بلغت 12 مليون جنيه استرليني.

وبعد تعدد إصاباته، فقد ساها بريقه مع يونايتد ليرحل إلى إيفرتون ومنه لتوتنام هوتسبر وأخيرا لاتسيو الإيطالي حيث لعب 6 مباريات فقط.

وتوجه ساها في كلمات قصيرة كتبها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالشكر لزملاء الملعب من كل الأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى خصومه كذلك.

ولعب ساها مع منتخب بلاده 20 مباراة، وكان عضوا في قائمة الديوك التي شاركت في كأس العالم 2006 بألمانيا.

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