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دراسة: الحرمان من النوم يؤدي إلى جوع أكبر لتعويض الطاقة

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دراسة: الحرمان من النوم يؤدي إلى جوع أكبر لتعويض الطاقة دراسة: الحرمان من النوم يؤدي إلى جوع أكبر لتعويض الطاقة

كتب : روان مسعد منذ 30 دقيقة

أفادت دراسة أجراها دكتور ماثيو ووكو، أستاذ علم النفس والأعصاب بجامعة كاليفورنيا، أن قلة النوم تؤثر على أجزاء في المخ تتحكم في الدوافع والجوع والقدرة على اتخاذ قرارات عقلانية.

وأُجريت هذه الدراسة على 23 رجلا وامرأة من الأصحاء، وكانت أول زيارة بتناول وجبات إفطار صغيرة مع النوم لمدة 8 ساعات يوميا، ثم قاس الباحثون النشاط الدماغي، أثناء عرض مجموعة من الصور لأصناف مختلفة وشهية من الطعام، كما أبدى المشاركون رغبتهم في تناول كل الطعام الذي عُرض على الشاشة.

وفي الزيارة الثانية، تناول المشاركون بعض الأطعمة الخفيفة مثل التفاح وزبدة الفول السوداني، مع الاستيقاظ طوال الليل، وكررت معهم نفس عملية قياس النشاط الدماغي والصور.

وكانت النتائج أن المشاركين الذين لم يناموا بشكل جيد، كانوا أكثر ميلا لتناول الوجبات التي تحتوي على سعرات حرارية أكثر مثل الشوكولاتة والبطاطس، وأظهر قياس النشاط الدماغي أن ذلك الجزء المسؤول عن تنظيم الرغبات قد نشط بشدة أثناء عرض صور الطعام، وقال دكتور ووكر إن النوم بشكل طبيعي أثر بشكل كبير على رغبة المشاركين في الطعام، وإن الحرمان من النوم يسبب الجوع لتعويض الطاقة التي فقدت.

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DMC

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