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ثوار الغربية يتذكرون شهداءهم بمعرض للصور

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ثوار الغربية يتذكرون شهداءهم بمعرض للصور ثوار الغربية يتذكرون شهداءهم بمعرض للصور
الغربيه - عاطف دعبس :
منذ 26 دقيقة 17 ثانية

شهدت ساحة الشهداء بطنطا صباح أمس الخميس تدشين معرض مصغر لصور الشهداء وسط احتفاليات المواطنين والثوار بالعيد عقب الصلاة بمشاركة الآلاف من المواطنين وسط حالة من الفرحة العارمة وتأييد ودعم الجيش والقوات المسلحة لحماية مكتسبات ثورة 30 يونية .

وقام شباب القوي الثورية المتمثلة فى شباب ثوار طنطا الأحرار والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والتيار الشعبي وحركة شباب 6 إبريل بتنظيم معرض الصور لشهداء ومصابي ثورتي 25 يناير و30 يونية وطالب الشباب بالقصاص مشددين علي بضرورة توحد طوائف الشعب المصري لمجابهة خطر الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرقة  .
> ومن ناحية أخري وزع شباب المحلة الثائر وائتلاف شباب الثورة وشباب حزب الدستور وأعضاء المعهد المصري الديمقراطي والتيار الشعبي مطبوعات ومنشورات ورقية على المواطنين تهدف إلى توعية بمواد الدستور وضرورة انشاء لجنة جديدة للصياغة مواد دستور جديد يحقق آمال ورغبات المواطنين .


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