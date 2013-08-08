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مصرع 4 وإصابة 7 إثر اصطدام قطار بسيارة نقل بالمنيا وتوقف حركة قطارات الصعيد

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مصرع 4 وإصابة 7 إثر اصطدام قطار بسيارة نقل بالمنيا وتوقف حركة قطارات الصعيد مصرع 4 وإصابة 7 إثر اصطدام قطار بسيارة نقل بالمنيا وتوقف حركة قطارات الصعيد

أرشيفية

لقي 4 اشخاص مصرعهم واصيب 7 اخرون اثر اصطدام قطار بسياره ربع نقل بالمنيا بكوبري الري جنوب مدينة المنيا.

تلقى العميد أحمد رستم مأمور قسم شرطة المنيا بلاغا من عمليات النجده بأصطدام قطار بسياره ربع نقل محمله بالركاب بمزلقان كوبري الري الحبشي جنوب المدنيه ونتج عن ذلك مصرع 4 أشخاص وأصابة 7 أخرين مقيمون بمركز بني مزار شمال المحافظه.

جاري التحري حول أسباب وظروف وملابسات الحادث وتحديد المتسبب فيما توقفت حركة قطارات الصعيد جراء الحادث وتم نقل القتلي والمصابين ألي مستشفي المنيا العام وأخطر المعمل الجنائي للمعاينه وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

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