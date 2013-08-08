أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

الرقابة تحذف أحد مشاهد علا غانم في "البرنسيسة"

Google+ Print
الرقابة تحذف أحد مشاهد علا غانم في "البرنسيسة" الرقابة تحذف أحد مشاهد علا غانم في "البرنسيسة"

كتب : الوطن الخميس 08-08-2013 19:11

حذفت الرقابة على المصنفات الفنية أحد المشاهد الخاصة بفيلم البرنسيسة بطولة الفنانة علا غانم.

وقالت مها سعد الدين مدير إدارة الرقابة لـ"الوطن"، إن الرقابة حذفت إحدى اللقطات الخاصة بفيلم البرنسيسة والتي تعد خادشة للحياء، والذي وصل إلى حد التقزز، أما عما ظهر في "البرومو" من ملابس جريئة من جانب علا غانم، فالفيلم ﻻ توجد به أي مشاهد خارجة أو تخرج عن الآداب العامة، لكن علا اعتادت على ارتداء مثل هذه الملابس.

أما عن باقي الأفلام، فتقول سعد الدين، أشادت لجنة المشاهدة بالرقابة بفيلم "قلب الأسد"، فعلى الرغم من تخوف البعض من هذا الفيلم واحتمالية احتوائه على عنف وبلطجة إﻻ أنني أتوقع أن يكون هذا العمل من أفضل أفلام العيد، فوجدنا أن تنفيذه عالي المستوى، أما باقي الأفلام مثل "نطرية عمتي"، فهو كوميدي ﻻيت، وكذلك "توم وجيمي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية