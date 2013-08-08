الرقابة تحذف أحد مشاهد علا غانم في "البرنسيسة"

كتب : الوطن الخميس 08-08-2013 19:11

حذفت الرقابة على المصنفات الفنية أحد المشاهد الخاصة بفيلم البرنسيسة بطولة الفنانة علا غانم.

وقالت مها سعد الدين مدير إدارة الرقابة لـ"الوطن"، إن الرقابة حذفت إحدى اللقطات الخاصة بفيلم البرنسيسة والتي تعد خادشة للحياء، والذي وصل إلى حد التقزز، أما عما ظهر في "البرومو" من ملابس جريئة من جانب علا غانم، فالفيلم ﻻ توجد به أي مشاهد خارجة أو تخرج عن الآداب العامة، لكن علا اعتادت على ارتداء مثل هذه الملابس.

أما عن باقي الأفلام، فتقول سعد الدين، أشادت لجنة المشاهدة بالرقابة بفيلم "قلب الأسد"، فعلى الرغم من تخوف البعض من هذا الفيلم واحتمالية احتوائه على عنف وبلطجة إﻻ أنني أتوقع أن يكون هذا العمل من أفضل أفلام العيد، فوجدنا أن تنفيذه عالي المستوى، أما باقي الأفلام مثل "نطرية عمتي"، فهو كوميدي ﻻيت، وكذلك "توم وجيمي".