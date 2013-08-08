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إخماد حريق اندلع بسوق الخارجة بالوادى الجديد

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إخماد حريق اندلع بسوق الخارجة بالوادى الجديد إخماد حريق اندلع بسوق الخارجة بالوادى الجديد

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تمكنت إدارة الحماية المدنية والحريق بالوادى الجديد  من إخماد حريق هائل اندلع  بسوق الخارجة بميدان الشعلة  التجاري بالوادى الجديد، حيث أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بينهما أمين شرطة باختناقات وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام ، كما تسبب الحريق فى احتراق 12 محلًا تجاريًا و5 منازل .

قرر اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد صرف التعويضات العاجلة للمتضررين من الحريق، وكان اللواء أحمد سليمان، مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارًا  بنشوب حريق بالسوق التجاري بمنطقة الخارجة، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.521960_449937448436765_825477066_n

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