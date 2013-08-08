السباحة فى "ترعة القاصد" بطنطا تهدد بكارثة فى أول أيام العيد

أقبل العشرات من الصبية والشباب بسبب الحر الشديد على الاستحمام والسباحة فى يوم عيد الفطر فى ترعة القاصد، بمدينة طنطا، وأخذوا فى الغطس من أعلى البوابات الرئيسية عند مزلقان طريق المحلة، وعند منطقة الملاحات وهو ما يهدد بكارثة، وحوادث غرق، ولاسيما أن تيار الماء شديد جدا خلف البوابات وعند الملاحة، ومعظم الصبية يجهلون رياضة العوم.

كان المئات من شباب وأطفال مدينة طنطا توافدوا منذ صباح اليوم الخميس على شاطئ "ترعة القاصد" للتنزه وقضاء يوم العيد، بينما امتلأ الشاطئ منذ مساء أمس بالألعاب والمراجيح، وانتشر المئات من الباعة الجائلين، بالمسليات، من الترمس والسودانى والبصل والليمون والفسيخ والسردين والرنجه وألعاب الأطفال وثلاجات الآيس كريم المتنقلة.

وتكرر نفس الأمر على شاطئ نهر النيل فرع دمياط بمدينة زفتى عند قناطر دهتورة وفى مدينة كفر الزيات فرع رشيد ومدينة بسيون.

كما امتلأت حديقة الأندلس بالزوار من الجماهير، ونادى طنطا الرياضى ونادى المعلمين، بعدما توافد الأعضاء للاحتفال باليوم الأول للعيد.