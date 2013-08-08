بالصور.."دستور" كفر الشيخ ينظم كرنفالا شعبيا للاحتفال بعيد الفطر

أكد محمد أبو سمرة، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور بكفر الشيخ، أن الحزب أقام اليوم بمحافظة بالمحافظة العديد من الفعاليات الشعبية إيماناً منا بضرورة مشاركة جموع الشعب المصرى العظيم، الذى كان ومازال هو المعلم والقائد لثورتنا المجيدة ثورة يناير وتصحيح مسارها فى 30 يونيه الماضى.

وأضاف أبو سمرة "لاقت مجموعات حزب الدستور بمحافظة كفر الشيخ بكافة مراكزها الترحيب التام من سائر المواطنين، وذلك فى إطار كرنفال الحزب على مستوى الجمهورية حيث أقيمت الفعاليات بالعديد من المناطق الجماهيرية".

وأشار إلى أن الكرنفال شمل توزيع منشور بتهنئة جموع المواطنين بالمحافظة بعيد الفطر وكذلك نشر روح البهجة بين كافة الجماهير عن طريق الأغانى الوطنية، التى لاقت ترحيباً كبيراً.