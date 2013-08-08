مصرع وإصابة 10 فى تبادل إطلاق نار بين قريتين بسوهاج

فصلت مديرية أمن سوهاج بين قريتين بدائرة مركز البلينا عقب وقوع مشاجرة بين القريتين، بسبب قيام سائقى التوك توك بالاحتفال بالعيد بطريقة غير لائقة، مما أثار حفيظة الأهالى ووقوع اشتباكات.

حيث تحول الطريق الفاصل بين القريتين إلى ساحة قتال وتبادل لإطلاق النار مما نتج عنه مصرع وإصابة 10 من الطرفين.

> كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب معركة بين أهالى قريتى الإصلاح والحجز "المتجاورتين" بمركز البلينا.

وانتقل اللواء أحمد شاهين، حكمدار المديرية، وقيادات قطاع الجنوب وضباط مركز شرطة البلينا، وتمكنوا من السيطرة على الموقف وفض المشاجرة.

وتبين أن المعركة أسفرت عن مقتل محمد إبراهيم الصغير 25 عاما بعد إصابته بطلق نارى بالرأس ينتمى لقرية "الإصلاح"، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزى.

بينما أصيب على نجيب حسن 26 عاما بطلق نارى أسفل الركبة اليسرى، وأحمد حسن على 24 عاما بطلق نارى بالرأس، وتم استخراجه "ينتميان لقرية الحجز"، ومحمد العريان عبد المجيد 17 عاما بطلق نارى بالصدر "ينتمى لقرية الإصلاح"، بينما تم تحويل عبد المعين رفاعى فراج 26 عاما من قرية الحجز إلى مستشفى سوهاج العام لعمل فحوصات متقدمة وأشعات مقطعية على الرأس بعد إصابته بطلق نارى.

كما أسفرت الأحداث عن إصابة خمسة آخرين، هم ياسر عبد الغنى أحمد مجند بقوات الأمن بالمركزى أصيب أثناء المشاركة فى عملية فض المشاجرة، وأصيب خالد عبد المرضى رفاعى 21 عاما "قرية الحجز"، وصابر شمس الدين على 35 عاما، وعبد الباسط محمد عبد المجيد 47 عاما، ومحمد خيرى نور الدين 33 عاما، ينتمون لقرية الإصلاح، بكدمات متفرقة بالجسم. وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.