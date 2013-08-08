ذكرى الرشيدي: تسكين الوظائف الشاغرة في «الشؤون» قريباً وسنستكمل إعادة هيكلة وتنظيم «الرعاية الاجتماعية»

ذكرى الرشيدي وعبد المحسن المطيري وعدد من قيادات وزارة الشؤون خلال زيارتهم إلى إحدى إدارات دار الرعاية لتهنئة النزلاء بالعيد الوزيرة ذكرى الرشيدي تعايد وتهنئ ابناء دور الرعاية الاجتماعية (قاسم باشا) الوزيرة تقدم الورود والعيديات للنزيلات (قاسم باشا) درع تذكارية للرشيدي عيدية لأحد النزلاء الوزيرة الرشيدي والوكيل المطيري خلال حديثهما للصحافيين وتبدو الزميلة بشرى شعبان الرشيدي والمطيري يسلمان أحد الأطفال هديته حديث باسم بين الوزيرة وإحدى النزيلات هدية العيد لإحدى بنات الوزارة قبلة للوزيرة فرحة بالهدية .. وهدية أخرى واكتملت فرحة العيد

المحالون للتقاعد ممن خدموا 30 عاماً قدموا الكثير للوطن ويستحقون كل الشكر

المطيري: حريصون على توفير كافة الخدمات لنزلاء دور الرعاية

بشرى شعبان

جريا على العادة السنوية قامت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بتقديم التبريكات والمعايدة للنزلاء والعاملين في قطاع الرعاية.

وكشفت الرشيدي في تصريح صحافي على هامش الجولة على مؤسسات الرعاية ان الوزارة ستستكمل ما بدأته في المشاريع التطورية للوزارة بشكل عام وإعادة هيكلة وتنظيم قطاع الرعاية الاجتماعية بشكل خاص، متوجهة بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الوزارة الذين تمت إحالتهم للتقاعد، ممن بلغت خدمتهم 30 عاما، لافتة إلى أنهم قدموا الكثير للوزارة والوطن، فلهم منا كل الشكر والتقدير.

وأكدت الرشيدي حرص الوزارة على ضخ الدماء الجديدة في كافة قطاعات الوزارة، موضحة انه سيتم تسكين كافة الشواغر خلال الفترة القريبة المقبلة.

هذا، وأشارت الرشيدي إلى استكمال بناء المشاريع التوسعية في قطاع الرعاية الاجتماعية وفق الخطة الإنمائية. وتوجهت بالتهنئة للقيادة السياسية وعموم الشعب الكويت وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

من جهتها، توجهت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.فاطمة الملا بالتهنئة لجميع العاملين في قطاع الراعية، معتبرة أنهم الجنود المجهولون الذين يقدمون الكثير للنزلاء، فلهم كل الشكر والتقدير.

وأوضحت ان وزارة الشؤون لا تسمح لأي كان بأن يخطئ في حق أبنائها وبناتها وأنها منذ وقعت حادثة الاعتداء على عدد من بنات الوزارة وهي تتابع الموضوع، وقد رافق مدير ادارة الحضانة العائلية ومحام من الوزارة الفتيات في جميع الخطوات بما فيها التحقيق في النيابة العامة، والوزارة حريصة على ان يأخذ كل ذي حق حقه.

توفير كافة الخدمات لنزلاء دور الرعاية

بدوره، هنأ وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري القيادة السامية والحكومة وكل افراد الشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد قائلا: أزف أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، معربا في الوقت ذاته عن بالغ التهنئة «لآبائنا وأمهاتنا واخواننا وأبنائنا نزلاء دور الرعاية، آملين لهم ان يقضوا أياما سعيدة وان يرفلوا بالصحة والعافية، مؤكدا ان الوزارة لن تألو جهدا في تقديم كافة الخدمات لكبار السن والأبناء والمعاقين. من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري أهنئ في هذا اليوم صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة وكافة أبناء الشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل ان يعيده على الكويت وشعبها بالصحة والعافية، موضحا ان الفرحة غامرة في لقاء آبائنا وأمهاتنا من كبار السن ومن إخواننا المعاقين وأبناء الوزارة، متمنين لهم أياما سعيدة وان يعيده الله عليهم بالصحة والعافية وان يتقبل منهم صالح الأعمال.

لقاء العيد له أثر كبير

بدوره، توجه وكيل وزارة الشئون المساعد لقطاع القانونية د.زكي السليمي بخالص التهنئة للقيادة السامية والحكومة الرشيدة، متمنيا من الله ان يعيد هذه المناسبات الخيرة على الكويت وأهلها باليمن والبركات وان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، لافتا الى ان التشرف في لقاء كبار السن وأبناء الوزارة والمعاقين في مثل هذه الأيام له اثر كبير في نفوسنا فهم في قلوبنا وسنكون لهم خير معين بعد الله.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون صلاح الرباح: لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الامين والحكومة الرشيدة وكافة أبناء الشعب الكويتي، متمنيا من الله ان يعيده علينا بالخير.

هذا، وتوجه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية د.حسين الدويهيس بالتهنئة للقيادة السياسية وجميع الشعب الكويتي والعاملين في وزارة الشؤون، متمنيا ان يعاد على الكويت سنين عديدة وهي تتمتع بنعمة الأمن والأمان، مؤكدا حرص الوزارة على ان يحصل كل ذي حق على حقه.

شكر ودرع تذكارية من «المسنين» للرشيدي

تنقلت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي خلال الزيارة بين دور الرعاية، حيث زارت دار المسنين وحرصت الإدارة على تقديم درع تذكارية للوزيرة تقديرا لجهودها.

وبعدها انتقلت الوزيرة والوفد إلى دار الطفولة حيث قدمت الهدايا للأطفال وشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد وبعدها إلى ادارة المعاقين والختام مع أبناء الوزارة المستقلين في الصالة متعددة الأغراض.

وقد رافق الرشيدي خلال الزيارة كل من وكيل الوزارة عبد المحسن المطيري والوكلاء المساعدين جمال الدوسري ود.فاطمة الملا ود.حسين الدويهيس ود.زكي السليمي وصلاح الرباح.