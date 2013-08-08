الآلاف يحتفلون بأول أيام عيد الفطر في القناطر الخيرية وحدائق القليوبية

استقبلت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، وبنها في أول أيام عيد الفطر المبارك، الخميس، آلاف الزائرين من أبناء المحافظة، حيث تحولت المتنزهات بمناطق كورنيش بنها، والقناطرالخيرية إلى ملاهٍ مفتوحة للشباب والأطفال، حيث فتحت هذه الأماكن أبوابها للزوار بالمجان، أما منطقة الشلالات على النيل فشهدت زحاما ملحوظا، لتميزها بطبيعتها الخاصة، وسجلت الرحلات النيلية رقما قياسيا خاصة من جانب الطلاب، كما شهدت حدائق «أبوقردان» بالقناطر الخيرية إقبالا كبيرا من الزائرين. وقال المهندس محمد طنطاوي، سكرتير محافظة القليوبية، إنه تم تكثيف الحملات المشتركة بين «الصحة» و«التموين» والأمن العام لتمشيط جميع الحدائق على مستوى المحافظة من المخالفين، والتأكد من سلامة المعروضات، وتم توفير 30 أتوبيسا وميني باص، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو ما يعكر صفو الزائرين. من جانبه، أكد اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، أنه تم تأمين الحدائق بالقناطر الخيرية، وبنها بقوات من المباحث الجنائية، والأمن العام لمواجهة البلطجة، وأعمال السرقة، مشيرًا إلى أن الخطة الأمنية والمرورية حققت حتى الآن نجاحا كبيرا في منع وجود أعمال البلطجة داخل الحدائق والمتنزهات، وقضاء يوم هادئ للزائرين. من ناحيته، قال عبد الحميد عبد الشافي، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن فرق النظاقة تتولى رفع أطنان القمامة في الساعات الأخيرة من احتفالات كل يوم، مشيرا إلى أنه تمت إقامة مركز طبي وسط الحدائق طوال أيام العيد، لعلاج أي حالات طارئة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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