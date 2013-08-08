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شريف إسماعيل يطيح بوكيل وزارة البترول الإخواني من منصبه

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شريف إسماعيل يطيح بوكيل وزارة البترول الإخواني من منصبه شريف إسماعيل يطيح بوكيل وزارة البترول الإخواني من منصبه

كتب : قسم الاقتصاد الخميس 08-08-2013 16:01

أطاح شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، بالدكتور حسن بخيت المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين، من منصبه كوكيل للوزارة لشؤون الثروة المعدنية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إنه سيتم تعيين محمود غنيم في هذا المنصب بقرار يصدر بعد العيد مباشرة، ويشمل حركة تنقلات محدودة لبعض قيادات البترول، ويتضمن نقل عاطف حسن رئيس شركة المنصورة للبترول، ليتولى منصب نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" لشؤون الإنتاج، كما تشمل الحركة شغل بعض المناصب في عدد من شركات البترول، منها مدير العمليات بشركات "بدر الدين" و"قارون" و"بتروشهد" و"سوكو" و"شمال سيناء" و"العلمين" و"النصر للبترول".

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