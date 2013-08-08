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بالصور| بنجلاديش تستقبل أول أيام العيد فوق ظهر القطارات

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بالصور| بنجلاديش تستقبل أول أيام العيد فوق ظهر القطارات بالصور| بنجلاديش تستقبل أول أيام العيد فوق ظهر القطارات

كتب : إنجي رأفت الخميس 08-08-2013 14:13

ازدحمت وسائل المواصلات في بنجلاديش، في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث بدأ المواطنون بالتنقل في أنحاء البلاد للاحتفال مع عائلاتهم بالعيد.

واستخدم عدد كبير من المواطنين القطارات للتنقل، ولكنها امتلأت بالراكبين، حتي اضطروا للركوب فوق ظهر القطارات، وبدأوا في مساعدة بعضهم البعض لتسلق القطارات.

وازدحمت وسائل المواصلات المائية أيضاً، وامتلأت المراكب بالكامل ، حتي اضطر عدد كبير من المواطنين للوقوف على سطح المركب، وعلي أطرافه.

تعتبر بنجلاديش، الدولة السابعة علي مستوى العالم من حيث التعداد السكاني، والديانة الرسمية للبلاد هي الإسلام، حيث تجاوز عدد المسلمين هناك 130 مليون نسمة.

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