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مدير أمن الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على نصب تذكارى للجندي المجهول

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مدير أمن الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على نصب تذكارى للجندي المجهول مدير أمن الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على نصب تذكارى للجندي المجهول

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قام اليوم اللواء أمين عز الدين , مساعد وزير الداخلية لأمن الأسكندرية , بوضع إكليل من الزهور بالأنابة عن وزير الداخلية على قبر الجندى المجهول بميدان الشهداء بمحطة و ذلك بحضور اللواء أركان حرب قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات القوات المسلحة و الشرطة بالأسكندرية و ذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما أدى “عز الدين ” وعدد من القيادات الأمنية بالأسكندرية صلاة العيد بمسجد أبو العباس وسط أهالى الأسكندرية حيث تلقى رجال الشرطة التهنئة من جموع المتواجدين و صاحب تلك التهنئة الدعوات بالتوفيق لرجال الشرطة .

وأكد مدير امن الإسكندرية , ان المديرية قد وضعت خطة امنية شاملة تشمل تأمين الساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها و التى أشتملت على مجموعات من إدارة المرور و شرطة المرافق و الأمن المركزى و القوات النظامية و السرية لمنع أى ما يخل بالأمن العام كما قام سيادته بتوجيه التهنئة لرجال الشرطة المتواجدين بالخدمات الأمنية المختلفة من قيادات و ضباط و أمناء و أفراد و جنود لتفانيهم فى العمل وحرصهم على أمن المواطنيين

 

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