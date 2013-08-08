مدير أمن الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على نصب تذكارى للجندي المجهول

قام اليوم اللواء أمين عز الدين , مساعد وزير الداخلية لأمن الأسكندرية , بوضع إكليل من الزهور بالأنابة عن وزير الداخلية على قبر الجندى المجهول بميدان الشهداء بمحطة مصر و ذلك بحضور اللواء أركان حرب قائد المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات القوات المسلحة و الشرطة بالأسكندرية و ذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما أدى “عز الدين ” وعدد من القيادات الأمنية بالأسكندرية صلاة العيد بمسجد أبو العباس وسط أهالى الأسكندرية حيث تلقى رجال الشرطة التهنئة من جموع المتواجدين و صاحب تلك التهنئة الدعوات بالتوفيق لرجال الشرطة .

وأكد مدير امن الإسكندرية , ان المديرية قد وضعت خطة امنية شاملة تشمل تأمين الساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها و التى أشتملت على مجموعات من إدارة المرور و شرطة المرافق و الأمن المركزى و القوات النظامية و السرية لمنع أى ما يخل بالأمن العام كما قام سيادته بتوجيه التهنئة لرجال الشرطة المتواجدين بالخدمات الأمنية المختلفة من قيادات و ضباط و أمناء و أفراد و جنود لتفانيهم فى العمل وحرصهم على أمن المواطنيين