أفلام عيد الفطر تنطلق في الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع منافسة بين مجموعة من الأفلام كل محبو السينما بانتظارها ولا سيما الفيلم الكرتوني Despicable Me 2 والجزء الثاني من مغامرات السنافر The Smurfs 2. في ما يلي لمحة سريعة عن أبرز أفلام العيد وكل عام وأنتم بخير.

Despicable Me 2

لا شك أن فيلم Despicable Me 2 سيكون المنافس الأكبر لفيلم The Smurfs 2 على شباك التذاكر في جميع البلدان العربية هذا الأسبوع. في هذا الجزء الشرير ليس Gru بل شخص آخر يتمكن من الاستيلاء على مصل يحوّل أي كائن حي الى قاتل فاقد السيطرة على نفسه. وبطلب من العميلة السرية Lucy Wilde يتعاون Gru لتحديد هوية الشرير والقبض عليه قبل أن ينفّذ مخططه الذي يقضي بالسيطرة على الكرة الأرضية. شارك في إعطاء أصوات الشخصيات عدد من الممثلين أذكر منهم Steve Carell و Kristen Wiig و Benjamin Bratt و Miranda Cosgrove وتولى إخراج الفيلم Pierre Coffin و Chris Renaud.

Despicable Me 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

The Smurfs 2

محبو السنافر هم على موعد هذا الأسبوع مع الجزء الثاني من فيلم The Smurfs الذي يشارك في بطولته Hank Azaria و Neil Patrick Harris ومن الفنانين الذين أعطوا أصواتهم للشخصيات فيه أذكر Katy Perry و Christina Ricci. في هذا الجزء يقوم الشرير Gargamel بابتكار مجموعة جديدة من السنافر يطلق عليهم إسم Naughties ويتمتعون بروح شريرة. ولكن عندما يكتشف أن السنفورة وحدها يمكنها بكلمة تحويل السنافر الأشرار الى سنافر حقيقيين سيقوم بخطفها ويصطحبها الى باريس ... أمام هذا الواقع سيستنفر السنافر بقيادة بابا سنفور وبدعم من صديقيهم Patrick و Grace في محاولة لإنقاذ السنفورة ... فهل سينجحون؟

The Smurfs 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Pacific Rim

محبو أفلام المغامرات والأكشن هم أيضاً على موعد مع الفيلم الجديد للمخرج Guillermo del Toro الذي اختار الممثلين غير المعروفين Charlie Hunnam و Diego Klattenhoff لبطولته والذي يتمتع بمؤثرات بصرية وصوتية ملفتة. تدور قصة الفيلم في المستقبل حيث تجتاح كوكب الأرض مخلوقات فضائية على شكل وحوش آتية من أعماق المحيط معروفة باسم Kaiju هدفها الأول والأخير إحتلال الكوكب وإنهاء الحياة البشرية عليه. أمام هذا الواقع ستتحد الدول لابتكار روبوتات ضخمة لمواجهة الوحوش التي تزداد قوّة يوماً بعد يوم. فهل سيتمكن البشر وتحديداً سائقو الروبوتات من الإنتصار على الوحوش؟

Pacific Rim يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Red 2

ما يميّز هذا الفيلم الذي أخرجه Dean Parisot مجموعة الممثلين المشاركين في بطولته وهم Bruce Willis و John Malkovich و Helen Mirren و Anthony Hopkins و Catherine Zeta-Jones. في الجزء الجديد يقرر عميل الإستخبارات الأميركية Franck Moses التوجّه مع صديقته Sarah لحضور مراسم دفن صديقه وزميله Marvin بالرغم من المخاطر، ليفاجأ بأنه مطلوب من الـ FBI للتحقيق معه بقضية معروفة تحت إسم مشروع Nightshade . بعدها يصبح Franck مطلوباً للتصفية ولكن ظهور Marvin سيكون لمصلحته في الوقت الذي ينقلب ضده أعضاء الفريق الذين كانوا يشكلون قوة ضاربة واحدة في الجزء الأول. فهل سينكشف من كان وراء مشروع Nightshade؟

Red 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.