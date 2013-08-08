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القيادات المسيحية بالغربية تهنئ القائم بأعمال المحافظ بمناسبة عيد الفطر

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القيادات المسيحية بالغربية تهنئ القائم بأعمال المحافظ بمناسبة عيد الفطر القيادات المسيحية بالغربية تهنئ القائم بأعمال المحافظ بمناسبة عيد الفطر
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منذ 12 دقيقة 14 ثانية

قام وفد من القيادات المسيحية بالغربية برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها بتقديم التهنئة للواء السعيد عبدالمعطي السكرتير العام لمجافظة الغربية والقائم بأعمال المحافظ  بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الأنبا بولا قائلا "إننا مسحيين ومسلمين يد واحدة من أجل الحفاظ على الوطن العزيز الغالي، الذي لا يمكن أن ينال منه أحد بفضل أبنائه المخلصين".
> من جهة أخرى، قام سكرتير عام المحافظة بالتوجه إلى مؤسسة القصراوى ودار رضوى للايتام بمدينة طنطا لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد حيث قدم لهم الحلوى ومبالغ مالية بمناسبة العيد.

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