إصابة 3 فى اشتباكات بين أنصارمرسى والأهالى بالشرقية

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شهدت مدينة أولاد صقر بالشرقية اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من الأهالى أسفرت عن إصابة 3 من الأهالى بسحجات متفرقة بالجسم بسبب مرور مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول بعد صلاة العيد رددو خلالها العديد من الهتافات المعادية للقوات المسلحة مما آثار غضب المارة من الأهالى مما دفعهم للاشتباك معهم.

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية يفيد إصابة محمد . ا . ب” 23 سنة, أحمد . خ .ر ” وشقيقه فى اشتباكات مع أنصار الرئيس المعزول أثناء مرور مسيرة من أمام مجلس مدينة أولاد صقر.

> وتم السيطرة على الموقف وتفريق الطرفين، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.