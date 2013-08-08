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الوفديون يوزعون الهدايا على البورسعيدية فى العيد

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الوفديون يوزعون الهدايا على البورسعيدية فى العيد الوفديون يوزعون الهدايا على البورسعيدية فى العيد
بورسعيد – عبد الرحمن بصلة:
الخميس , 08 أغسطس 2013 17:20

ازدحمت الساحات المخصصة لصلاة العيد فى بورسعيد بآلاف المواطنين الذين أدوا الصلاة وسط فرحة بقدوم عيد الفطر وفى الساحة الرئيسية ..

أدى الصلاة مع المواطنين اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد واللواء سيد جاد الحق مدير الأمن واللواء عادل الغضبان قائد قوات تأمين بورسعيد العسكرية والقيادات التنفيذية وأم المصلين الشيخ زكريا الخطيب مدير عام الأوقاف بالمحافظة وتحدث فى خطبة العيد عن التسامح وضرورة التوحد والتآلف بين جميع المصريين للعبور من الأزمة الحالية .. ووسط فرحة المواطنين بالعيد قام شباب حزب الوفد بتوزيع الهدايا على المصلين واللعب مع الأطفال مع تقديم التهانى للجميع فى الوقت الذى استقبل فيه المحافظ المهنئين بالعيد فى حفل استقبال أقيم بديوان عام المحافظة للقيادات السياسية والتنفيذية ووفود الكنائس والمواطنين.

وخرج الأطفال للحدائق والمتنزهات لقضاء أول أيام العيد وسط إجراءات أمنية مكثفة من الجيش والشرطة وتسيير الدوريات الراكبة والكمائن لضبط أي عناصر تثير القلق وسط التجمعات.

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