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محافظ أسوان يؤدى صلاة العيد بمسجد بدر

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محافظ أسوان يؤدى صلاة العيد بمسجد بدر محافظ أسوان يؤدى صلاة العيد بمسجد بدر

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أدى محافظ أسوان إسماعيل عطيه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية ، وسط جموع كبيرة من أبناء مدينة أسوان و بحضور ممثلو القنصلية السودانية بأسوان والمهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة ولفيف من القيادات
> الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وتناولت خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ سعودي مرزوق الحديث عن السيرة النبوية العطرة والحث علي الاقتداء بحسن الخلق باعتبار أن ذلك هو السبيل للعبور من المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد ، مؤكداً علي أن ذلك هو الطريق الأمثل لتغير السلوكيات الخاطئة في المعاملات التي اكتسبناها من خلال شهر رمضان المعظم ، وخاصة أن الرسالة المحمدية لا ترتكز علي الصيام أو الصلاة فقط ، ولكن تشمل بث روح الأخلاقيات الطيبة والحسنة والإنسانية لدي جميع المواطنين ،حيث يساهم ذلك بشكل مباشر في توحيد الكلمة والصف .

ودعا سعودي مرزوق خلال الخطبة التي ألقاها بأن يؤلف الله بين قلوب المسلمين ويجمع شملهم ويوحد كلمتهم ، ويتم نعمته بنذ روح الفرقة في هذه المناسبة الطيبة ،وطالب جموع المواطنين بتحمل مسئوليتهم الوطنية والاجتماعية ، لمواجهة أيمحاولات لزعزعة أمن واستقرار الوطن للوصول إلي دولة قوية قادرة علي الوفاء بمتطلبات ابنائها وعقب صلاة العيد قام المحافظ بجولة زار خلالهاالمرضى بمستشفيات اسوان وعقب انتهاء الجولة استقبل محافظ أسوان المهنئين من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية والطبيعية ولفيف من المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك .

 

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