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لوزيرن: كهربا يناسب احتياجاتنا

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لوزيرن: كهربا يناسب احتياجاتنا لوزيرن: كهربا يناسب احتياجاتنا

يرى أليكس فري المدير الرياضي لنادي لوزيرن، أن محمود كهربا لاعب وسط منتخب شباب يناسب متطلبات ناديه السويسري.

وقال فري لموقع ناديه الرسمي "كهربا لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز، كما أنه من الصعب التنبوء بتحركاته."

وأضاف فري "يمتاز بقدراته الهجومية، وإجادته للعب على كلا الجناحين، أو كصانع ألعاب خلف المهاجمين."

ونجح لوزيرن في استعارة صاحب الـ19 عاما من إنبي لمدة موسم، مع وجود بند يعطي للنادي السويسري أولوية التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية.

وبات كهربا ثالث لاعب مصري في سويسرا، بجانب الثنائي محمد صلاح ومحمد النني الذي يلعب مع بازل حامل لقب الدوري.

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