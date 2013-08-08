القوى الثورية تنظم صلاة العيد للمرة الأولى في ميدان "الساعة" بدمياط.. واختفاء تام لـ"الإخوان"

اتحاد الجمعيات الإسلامية والدعوة السلفية يسيطرون على 30 مصلى.. وتناولت خطبها المنهج القرآني في التعامل مع الفتن

كتب : سهاد الخضرى الخميس 08-08-2013 13:40

اختفى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين من أغلب ساحات صلاة العيد في دمياط، وخلت الساحة تماما للقوى الثورية لتنظيم صلاة العيد بميدان الساعة للمرة الأولى، وسط تواجد أمنى مكثف من قوات الشرطة وعناصر القوات المسلحة، وفى حضور المستشار العسكرى العقيد عماد عبد المولى ومدير أمن دمياط اللواء أبو بكر الحديدى وسكرتير عام المحافظة اللواء فايز شلتوت، والقيادات التنفيذية ورموز القوى السياسية، ودعا الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط للترابط والأخوة والبعد عن العنف وعقب على الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد حاليا.

من جانبه، فرض اتحاد الجمعيات الإسلامية بالتعاون مع الدعوة السلفية سيطرتهما على 30 مصلى على مستوى مراكز المحافظة، حيث تناولت الخطب المنهج القرآنى فى التعامل مع الفتن وتعظيم حرمة الدماء والدعوة للمصالحة الوطنية بكل أبناء الشعب المصرى، بخاصة أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم.