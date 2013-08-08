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مخاوف في سيناء من بداية "سلسلة اغتيالات" بعد مقتل عبد الحميد سلمى

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مخاوف في سيناء من بداية "سلسلة اغتيالات" بعد مقتل عبد الحميد سلمى مخاوف في سيناء من بداية "سلسلة اغتيالات" بعد مقتل عبد الحميد سلمى

كتب : خالد الامير الخميس 08-08-2013 13:57

مازالت ردود الفعل والحزن العميق تخيم على مدن وقرى شمال سيناء، وبالأخص مدينة العريش، بعد اغتيال الناشط السياسى وأحد الوجهاء الحاج عبد الحميد سلمى (58 عاما)، الذى قتله مجهولون فجر الأربعاء.

وعقب الحادث، خرجت الجماعات السلفية والدينية بسيناء ببيانات استنكار وشجب لمقتل سلمى، وأثنت البيانات على الفقيد، واعتبرته رمزا من رموز سيناء، وأن موته "يعد فاجعة كبيرة لكل أهالى العريش" مع اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم.

وحذر علاء الكاشف أحد النشطاء السياسيين، من إن هناك ثمة شائعات تطلق هنا وهناك عن اغتيالات رموز ووجهاء قبائل فى سيناء بدأت من عصر الأربعاء، وأنه "على الجميع توخى الحذر فى نقل الأخبار الكاذبة وعدم إثارة القلاقل بين الناس".

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