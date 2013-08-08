نائب فى كتلة حركة أمل يدعو لتشكيل حكومة شراكة حقيقية تشمل الجميع

دعا عضو كتلة حركة أمل فى البرلمان اللبنانى "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد إلى تشكيل حكومة شراكة حقيقية لا تستثنى أحدا، وتكون قادرة على ملامسة وضع الناس وإعادة الثقة للمواطن بوطنه ومؤسساته.

واستنكر حميد - فى تصريح له اليوم - الخطاب الطائفى والمذهبى الذى يستخدم فيه البعض لغة استثارة العصبيات المذهبية، ويحاول إيقاظ الأحقاد والضغائن واستثمار ممارساتها، قائلا "إن ما تشهده مدينة طرابلس يدمى القلب والممارسات التى تحدث فيها لا تمت إلى الإيمان ولا إلى الإسلام ولا إلى الأديان بصلة".

وعن انتهاك قوة إسرائيلية للأراضى اللبنانية وانفجار لغم بعناصرها تاعتبر أن هذا الاعتداء يؤكد من جديد أن إسرائيل لا تعترف بأى حدود لأى دولة عربية وهى كيان قائم على استباحة كل القوانين والقرارات الدولية وسيادة الدول والأمم.

وحذر من أن هذا الانتهاك يؤكد أن الإخطار الصهيونية والعدوان الإسرائيلى الدائم لن يتوقف عن حياكة مؤامرته وعدوانه ضد لبنان وستبقى إسرائيل تسعى للثأر عن هزائمها فى لبنان ولن تغفر له انتصاره وستبقى تضعه ضمن دائرة العدوان والاستهداف.