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الحلقة (29) من "قمر الشام": "أبوعبده" يقتل "أبوستيف".. و"مأمون" يعود إلى بلاده

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الحلقة (29) من "قمر الشام": "أبوعبده" يقتل "أبوستيف".. و"مأمون" يعود إلى بلاده الحلقة (29) من "قمر الشام": "أبوعبده" يقتل "أبوستيف".. و"مأمون" يعود إلى بلاده

كتب : مروة مدحت منذ 10 دقائق

في الحلقة (29) من مسلسل "قمر الشام"، يصطحب "مأمون"، "شاهيناز" لتفقد الحارة، ويطلب منها أن تعود لبلادها بعد يومين، ويطلب "مأمون" من "الدز" أن يجمع له كبار رجال الحارة بعد العشاء، ويخبرهم "مأمون" أنه سيغادر الحارة ويعود إلى بلاده.

ويرسل "مأمون" رسالة إلى "شاهيناز" أنه سيصل قريبا إليها، ويطلب "المعلم شهران" من "أبوهاشم" أن يتولى إدارة محل شقيقه "صبحي"، وتخبر "أم جمال"، "أبو ستيف" أنها ستزوجه من "عائشة" مثلما طلب من "مأمون" قبل سفره، وتؤكد "أم جمال" لشقيقها "شهران" أنها من زوجت "مأمون" لـ"شاهيناز" وأنهم لم يكونوا يعلموا أنها المرأة التي يحبها.

من ناحية أخرى، يذهب "المعلم شهران" و"أبوهاشم" إلى شيخ الجبل، ويعتذر منه "كوكيه" عن مقتل أخيه "صبحي" ويقبل يده، فيعفو عنه "المعلم شهران"، ويرسل "مأمون" برسالة إلى "الدز" ليسأله عن أحوال "شهران"، فيحكي له "الدز" ما جرى مع "شهران" وعن صفحه عن "كوكيه".

ويطلب المعلم "أبوعبده" من "نذير" أن يقتل "المعلم شهران" مثلما قتل الزعيم "أبوحمزة"، ويتسلل "نذير" إلى محل "المعلم شهران" ويضع السم على الحلويات الموجودة داخل المحل، ويهاجم المعلم "أبوعبده" ورجاله عربة "أم جمال" أثناء عودتها من السفر، ويقتلون "أبوستيف".

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا، ومنى واصف، وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي، وإخراج مروان بركات.

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