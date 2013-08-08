الحلقة (29) من "فرح ليلى": وفاة والدة "أدهم"

كتب : سهيلة حامد منذ 9 دقائق

في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "فرح ليلى"، يخبر فتحي جارته ليلى بأنه يحب صديقتها هدى، فتبارك ذلك بسعادة بالغة.

يخبر والد ليلى ابنته بأن أدهم يحبها ويتمنى الزواج منها، لكنها تؤكد له أنها لا ترغب في الزواج، ثم تتصل بأدهم وتعرب له عن موافقتها على السفر معه إلى الإسكندرية للقاء والدته وشقيقته.

يسافر أدهم وليلى إلى الإسكندرية، حيث تلتقي الأخيرة لأول مرة بشقيقته، التي تؤكد له أن والدته أصيبت بمرض ألزهايمر ومن الممكن ألا تستطع التعرف عليه.

يقابل أدهم والدته لأول مرة بعد فترة طويلة من البحث، وتنتهي الحلقة بوفاة والدة أدهم.

"فرح ليلى" بطولة ليلى علوي وفراس سعيد وعبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج خالد الحجر.