الحلقة (الأخيرة) من "الداعية": اغتيال "الشيخ يوسف".. وتوقعات لنهاية أخرى للرواية

كتب : سهيلة حامد منذ 3 دقائق

في الحلقة الـ(30) و"الأخيرة" من مسلسل "الداعية"، يتمكن "الشيخ يوسف" من الهرب من مختطفه "أحد المشايخ"، الذي فعل ذلك بسبب فضح "يوسف" له خلال برنامجه، ما أدى إلى قيام أمير جماعته بطرده منها بعد كشفه لحقيقته.

ومن جانبه، يتصل "الشيخ يوسف" بـ"نسمة" ليطمئنها عليه، وتقف بجانبه لإسعافه ثم يذهب إلى منزله ليجد والده و"تيمور"، زوج شقيقته "مروة"، وشقيقته "خديجة"، في انتظار عودته إلى المنزل.

وذهب والد "الشيخ يوسف" إلى حجرة نجله، وقال: "لأول مرة أشعر باليتم لأنك بعيد عن البيت".

من ناحية أخرى، علم "الشيخ حسن" بطلب "سليمان" الزواج من "خديجة"، فتوجه إلى "الشيخ يوسف" ليعرف منه حقيقة هذا الأمر، فيطمئنه بأن "ريهام عبدالغفور" مازالت حبه في قلبها، كما أنها رفضت طلب "سليمان بك" للزواج منها.

وفي المشهد الأخير لـ"الداعية"، يظهر "الشيخ يوسف" داخل دار الأوبرا لسماع "نسمة" في حفل نهاية العام للأوبرا.

كما يقوم الشيخ المتطرف دينيًا، بتوجيه مسدس نحو "الشيخ يوسف"، وواضعا في المسدس كاتما للصوت ثم يقتله، وتنتهي بمقتل "الشيخ يوسف".

ويظهر صوت كاتب المسلسل الدكتور مدحت العدل، والصورة على هاني سلامة وهو غارق في دمائه على أنغام آلة كمان "نسمة" بأن هذه النهاية تؤكد سيطرة "طيور الظلام" على المشهد، ولكنه افترض وجود نهاية أخرى لهذه الرواية بالقبض على "الشيخ المتشدد" قبل أن ينفذ جريمته، وفي نهاية الحفل يقف هاني سلامة ليحيي "نسمة" بالأوبرا، معربا عن حبه لها.