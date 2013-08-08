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الحلقة (28) من "ياسمين عتيق": القبض على صفية هانم

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الحلقة (28) من "ياسمين عتيق": القبض على صفية هانم الحلقة (28) من "ياسمين عتيق": القبض على صفية هانم

كتب : محمد أبوضيف الخميس 08-08-2013 15:06

شهدت الحلقة (28) من المسلسل السوري، ياسمين عتيق، قيام بلطجية الجبل بتعذيب الشيخ عبد الفتاح، إمام الجامع المعلق، للاعتراف بمكان تهريب شباب الحارة من عسكر جيش محمد علي باشا.

كما أمر شريف باشا، بالقبض على السيدة صفية، والتي تقوم بدورها الفنانة سلاف فواخرجي، واتهامها بالمساعدة في تهريب شباب الحارة من الانضمام لعسكر جيش محمد على باشا، بالتعاون مع الشيخ عبد الفتاح.

وأوضح شريف باشا لصفية، أن رشيد الشومالي هو من بلغ عنها واتهمها بتهريب الشباب، في الوقت الذي هدد أهل صفية رشيد الشومالي، مطالبينه بالتدخل لعودة صفية هانم من محبسها بالقلعة.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي، وإخراج المثنى صبح، وبطولة سلاف فواخرجي، وأمارات رزق، وسلمى المصري، وغسان مسعود، ومحمد حداقي، وعلاء الزعبي، وروعة ياسين، وعلي كريم.

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