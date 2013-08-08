الحلقة (26) من "قمر الشام": أهل الحارة يعرضون الزعامة على شهران

كتب : مروة مدحت الخميس 08-08-2013 15:16

تبدأ أحداث الحلقة (26) من مسلسل "قمر الشام"، بحديث المعلم شهران مع مأمون عن المرأة التي أحبها خلال سفره، بينما يساعد نادر أبو يوسف في ترتيب محله، ويروي نذير للمعلم أبو عبده أنه نجح في قتل الزعيم أبو حمزة، ولا يصدقه أبو عبده في البداية.

يتذكر شهران المرة الأولى التي قابل فيها المرأة التي يحبها، ويخبر المعلم أبو عبده، نذير، أن مرزوق سرق أمواله وغدر به، ويسأل أبو عبده نذير عمن سيخلف الزعيم أبو حمزة في زعامة الحارة، ويتشاور أهل الحارة في إمكانية تولي شهران منصب زعيم الحارة، بعد وفاة الزعيم أبو حمزة، ويرفض شهران مؤكدا أنه سيسافر مرة أخرى إلى تركيا.

يجد كوكيه أسامة ويطلب منه أن يسامحه، ولا يعرفه أسامة لأنه فقد الذاكرة، ويسافر المعلم شهران إلى تركيا بينما تستعد التاجرة التي يحبها هناك للسفر إلى الشام.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا، ومنى واصف، وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي، وإخراج مروان بركات.