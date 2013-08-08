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الحلقة (27) من "قمر الشام": "شهران" يصل تركيا.. و"شاهيناز" تصل الشام

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الحلقة (27) من "قمر الشام": "شهران" يصل تركيا.. و"شاهيناز" تصل الشام الحلقة (27) من "قمر الشام": "شهران" يصل تركيا.. و"شاهيناز" تصل الشام

كتب : مروة مدحت منذ 32 دقيقة

في الحلقة (27) من مسلسل "قمر الشام"،يكتشف "موفق" السم الذي وضعه "نذير"، ويهرب "نذير" من "موفق"، ويصر "موفق" على معرفة ما سر هذا السم، ويهدد "نذير" بأنه سيفضحه بين أهالي الحارة إن لم يخبره، في حين يذهب "كوكيه" مرة أخرى للاطمئنان على صحة "أسامة".

ويواصل "المعلم شهران" رحلته إلى تركيا لمقابلة التاجرة التي يحبها، ويرفض أن تستريح القافلة كما طلب منه "أبو هاشم"، وتصل التاجرة إلى الشام، في حين يواصل "شهران" رحلته إلى تركيا ويتذكر في طريق المحادثة التي دارت بينه وبين "شاهيناز"، وتتقابل "أم جمال" مع التاجرة "شاهيناز"، دون أن تعلم أن هذه من يحبها "شهران".

ويذهب كل من "كوكيه" و"شيخ الجبل" و"أسامة" إلى "القاضي عبدالعزيز"، ويتعرف "الواوي" على "كوكيه" فيعترف له أن لديه أمانة له.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا، ومنى واصف، وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي، وإخراج مروان بركات.

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DMC

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