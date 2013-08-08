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لاعبو ريال مدريد لم يصافحوا مورينيو باستثناء ألونسو وكوينتراو

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لاعبو ريال مدريد لم يصافحوا مورينيو باستثناء ألونسو وكوينتراو لاعبو ريال مدريد لم يصافحوا مورينيو باستثناء ألونسو وكوينتراو

حرص شابي ألونسو وفابيو كوينتراو لاعبا ريال مدريد على التوجه إلى مدربهما السابق جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنجليزي، لتحيته قبل اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي كأس جينيس الودية.

وكان الفريق الملكي قد فاز على نظيره اللندني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقام الثنائي بمصافحة مورينيو بطريقة ودية للغاية قبل أن يعانقه، بينما تبادل كوينتراو حديثا قصيرا مع الاستنثائي.

وقبل بداية المباراة، تبادل مورينيو مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي خلفه في تدريب الميرينجي، حديثا وديا لافتا.

لكن مدرب البلوز لم يتبادل في المقابل التحية مع أي من لاعبي ريال مدريد الذين نزلوا إلى الملعب للإحماء، كما لم يهنئهم بعد الفوز الذي حققوه.

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