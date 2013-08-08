لوف يعلن قائمة ألمانيا لمواجهة باراجواي وديا

تصدر لاعبا وسط ريال مدريد الإسباني، مسعود أوزيل وسامي خضيرة، قائمة أعلنها المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف اليوم الخميس استعدادا لمواجهة باراجواي وديا يوم 14 من الشهر الجاري.

وبرز في القائمة غياب ثنائي وسط بايرن ميونخ، باستيان شفاينشتايجر وماريو جوتزه، الذين انضما متأخرين إلى استعدادات النادي البافاري للموسم الجديد بسبب الإصابة.

وكشف لوف أنه بعد لقاء جمعه بالإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن، قرر أنه من الأفضل بقاء اللاعبين في ميونخ كي يتمكنا من استعادة حالتهما البدنية الأفضل.

ويغيب عن القائمة أيضا توني كروس، الذي يلعب في بايرن كذلك، بعد أن قرر لوف إعفاءه من اللقاء حيث ينتظر أن تضع زوجته مولودا في الأيام القادمة.

وتقام المباراة، الثانية في تاريخ المنتخبين بعد فوز "المانشافت" بهدف أوليفر نيفيل في مواجهة دور الستة عشر لمونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 ، على ملعب فريتز فالتر معقل نادي كايزرسلاوترن.

وضمت القائمة كلا من:

لحراسة المرمى: مانويل نيوير (بايرن ميونخ) ورينيه أدلر (هامبورج).

للدفاع: جيروم بواتينج وفيليب لام (بايرن) وبنديكت هوفيديس (شالكه) وماتس هوميلز ومارسيل شميلزر (بروسيا دورتموند) ومارسيل يانسن (هامبورج) وبير ميرتساكر (أرسنال الإنجليزي).

للوسط: لارس بندر (باير ليفركوزن) وسفين بندر وإلكاي جوندوجان وماركو رويس (بوروسيا دورتموند) وجوليان دراكسلر (شالكه) وسامي خضيرة ومسعود أوزيل (ريال مدريد الإسباني) وتوماس مولر (بايرن) ولوكاس بودولسكي (أرسنال الإنجليزي) وأندري شورله (تشيلسي الإنجليزي).

للهجوم: ماريو جوميز (فيورنتينا الإيطالي) وميروسلاف كلوزه (لاتسيو الإيطالي).