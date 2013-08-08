غياب نجوم الغناء الكبار عن حفلات العيد

كتب : هشام أمين الخميس 08-08-2013 09:06

يشهد عيد الفطر غياب كبار النجوم المصريين عن الحفلات المقامة داخل مصر وخارجها، فيغيب كل من محمد منير، تامر حسنى، محمد حماقى وشيرين عبدالوهاب، أما عمرو دياب، فقرر أن يحتفل بألبومه الجديد فى حفل كبير، نهاية هذا الشهر، فى إحدى قرى الساحل الشمالى.

بعض نجوم الغناء الشباب يحاولون تعويض غياب النجوم الكبار، بالمشاركة فى حفلات الساحل الشمالى، حيث يشارك فيها كل من خالد سليم، رامى صبرى، لؤى، بلاك تيما وفرقة 8% «أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا»، بالإضافة إلى مشاركة المطرب هشام عباس فى حفل بالساحل الشمالى، بعد غياب فترة طويلة عن الحفلات.

ونظراً لعدم استقرار الأوضاع فى القاهرة، تشهد الدول العربية انتعاشة كبيرة فى حفلات العيد هذا العام، خاصة الإمارات ولبنان، ويتضمن جدول حفلات عيد الفطر فى لبنان عدداً من الحفلات، أبرزها حفل نانسى عجرم، عاصى الحلانى، نوال الزغبى، نجوى كرم ووائل كافورى.

كما تقام فى دولة الإمارات حفلات لأبرز نجوم الخليج والمطربين اللبنانيين، حيث يشارك فيها نجم العرب محمد عبدة، حسين الجسمى، يارا، رابح صقر، أحلام، نانسى عجرم وماجد المهندس.

وحول غياب النجوم الكبار عن حفلات عيد الفطر، يقول متعهد الحفلات، مجدى الشافعى: «ارتفاع أسعار النجوم الكبار، يجعل الإقبال عليهم ضعيفاً جداً، وتعتبر مغامرة لأى متعهد التعاقد مع نجم كبير فى ظل الظروف وحالة التوتر وقطع الطرق التى تحدث فى مصر الآن، والتى قد تؤدى إلى خسارة كبيرة للمتعهد، وفشل الحفل».