أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

آسر ياسين في "عيد الفطر": كل سنة وكلكم طيبين

Google+ Print
آسر ياسين في "عيد الفطر": كل سنة وكلكم طيبين آسر ياسين في "عيد الفطر": كل سنة وكلكم طيبين

كتب : سهيلة حامد الخميس 08-08-2013 11:34

هنأ الفنان آسر ياسين، المسلمين بعيد الفطر المبارك، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وكتب ياسين تغريدة قصيرة، "كل سنة وكلكم طيبين".

جدير بالذكر أن الفنان آسر ياسين ينتظر عرض فيلمه "فرش وغطا"، في مطلع العام القادم.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول أحد الهاربين من السجون في موجة الانفلات الأمني ليلة جمعة الغضب في ثورة يناير.

"فرش وغطا" بطولة آسر ياسين، ويارا جبران، وعمرو عابد، والفيلم من إنتاج محمد حفظي، ومدير تصوير طارق حفني، وتأليف وإخراج أحمد عبد الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية