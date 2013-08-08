آسر ياسين في "عيد الفطر": كل سنة وكلكم طيبين

كتب : سهيلة حامد الخميس 08-08-2013 11:34

هنأ الفنان آسر ياسين، المسلمين بعيد الفطر المبارك، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وكتب ياسين تغريدة قصيرة، "كل سنة وكلكم طيبين".

جدير بالذكر أن الفنان آسر ياسين ينتظر عرض فيلمه "فرش وغطا"، في مطلع العام القادم.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول أحد الهاربين من السجون في موجة الانفلات الأمني ليلة جمعة الغضب في ثورة يناير.

"فرش وغطا" بطولة آسر ياسين، ويارا جبران، وعمرو عابد، والفيلم من إنتاج محمد حفظي، ومدير تصوير طارق حفني، وتأليف وإخراج أحمد عبد الله.