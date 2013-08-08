كهربا ينضم إلى لوزيرن السويسري

أعلن نادي لوزيرن السويسري عن ضمه لمحمود كهربا لاعب وسط منتخب شباب مصر ونادي إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويحتوي تعاقد لوزيرن مع اللاعب على عقد يتيح له أولوية ضمه بشكل نهائي، إذا ما رغب مسؤولوه في ذلك.

ونجح صاحب الـ19 عاما في تجاوز الكشف الطبي بمقر النادي، والذي خضع له صباح الخميس ليوقع على عقود انضمامه للوزيرن مباشرة دون أي اختبارات فنية.

وقد يلحق كهربا بمباراة لوزيرن أمام ثون ضمن الجولة الخامسة من الدوري السويسري يوم الأحد المقبل.

لوزيرن لعب أربع مباريات في الموسم الجديد للدوري السويسري، فاز في ثلاث وخسر واحدة، ليستقر في المركز الثاني خلف يانج بويز المتصدر.