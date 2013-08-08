سويسرا تشهد مواجهة كهربا لصلاح والنني في أغسطس الجاري

أنضم لاعب وسط إنبي ومنتخب شباب مصر إلى نادي لوزيرن، ليصبح ثالث لاعب مصري يشارك في الدوري السويسري مع محمد صلاح ومحمد النني ثنائي بازل.

وبات كهربا جاهزا لخوض المباريات مع لوزيرن، خاصة وأن انضمامه جاء مباشرة بدون الخضوع لأي اختبارات فنية.

وقد يظهر صاحب الـ19 عاما مع فريقه الجديد أمام ثورن في مباراة الجولة الخامسة من الدوري السويسري والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

أما عن مواجهة هداف كأس أمم إفريقيا الأخيرة للشباب لمواطنيه صلاح والنني، فستكون حينما يصطدم لوزيرن ببازل في الجولة السادسة من الدوري يوم 24 أغسطس الجاري.

مع العلم أن المباراة التي ستجمع الفريقين في الدور الثاني من المسابقة ستقام في الثالث من مارس 2014.

يُذكر أن لوزيرن يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السويسري برصيد تسع نقاط، متقدما على بازل الثالث بفارق نقطة.