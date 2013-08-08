تناول الوجبات الدسمة والتدخين من أخطاء مريض القلب فى العيد

أشار الدكتور هشام صلاح الدين أستاذ القلب والأوعية الدموية بطب قصر العينى، أن هناك كثيرا من الناس ومرضى القلب خاصة تستفيد من الصيام بتنظيم عاداتهم الغذائية وإنقاص الوزن كما يعتبر فرصة مثالية للتوقف أو على الأقل الإقلال من التدخين كما أن صلاة التراويح تساعد على الشعور بالنشاط وتحسين الحالة العامة البدنية والنفسية.

وبقدوم عيد الفطر المبارك يحدث تغيير مفاجئ فى نمط ومواعيد ونوعية الطعام فالجهاز الهضمى الذى تعود طيلة 30 يوما على الراحة لمدة لا تقل عن 12 ساعة يوميا وتعرض فجأة إلى زيادة كمية الأكل وتغيير فى نوعيته ومواعيد تناوله إذا لم يتخذ الإنسان الطبيعى ومريض القلب خاصة حذرهما فقد يتسبب ذلك فى ارتباك معوى شديد.

ويقول من المؤسف إن الكثيرين فى فترة العيد يرتكبون 3 أخطاء فادحة، الخطأ الأول تناول وجبات مرتفعة السعرات الحرارية والدهون مثل الكحك والذى تقدر السعرات الحرارية فى الكعكة الواحدة إلى أكثر من 300 سعر حرارى وذلك حسب حجمها ومكوناتها فلا يخفى على احد علاقة الغذاء عالى الدهون بالكولسترول والدهون الثلاثية بالدم وعلاقتهما المباشرة بتصلب الشرايين التاجية.

الخطأ الثانى العودة إلى التدخين وأحيانا بشراهة أكبر والخطأ الثالث هو أن كثيرا يعتبرون أن العيد فترة للكسل والخمول وعدم ممارسة الرياضة.

والنصائح التى نقدمها فى فترة العيد بالإضافة إلى الامتناع عن التدخين واتباع نظام رياضى طبقا لتوصيات الطبيب المعالج هى:

أولا: عدم الإفراط فى تناول الحلويات صباح يوم العيد، ثانيا: العودة التدريجية إلى نظام الوجبات العادية من 3: 4 وجبات فى اليوم مع أخذ كميات صغيرة من الطعام وعدم الأكل بين الوجبات، ثالثا: تجنب الإفراط فى الوجبات الدسمة والإقلال من الملح خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب الاحتقانى، وأخيرا نذكركم بقوله تعالى "كلوا واشربوا ولا تسرفوا".