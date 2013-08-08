أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نظام غذائى فى العيد لتجنب مشكلات الهضم

Google+ Print
نظام غذائى فى العيد لتجنب مشكلات الهضم نظام غذائى فى العيد لتجنب مشكلات الهضم

اعتدنا فى شهر رمضان على تناول الوجبات فى أوقات محددة كما اعتدنا أيضا على إراحة المعدة لساعات طويلة فى النهار فكيف يمكن لنا أن نغير هذا الروتين فى العيد ولكن بدون حدوث مشاكل فى الهضم أو إرهاق المعدة؟

يوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أنه من الصعب على المعدة بعد شهر رمضان الذى بمثابة راحة للجهاز الهضمى كله أن تعود مرة أخرى للعمل طوال اليوم مثلما كان يحدث طوال العام لذا فيجب التدرج فى تناول الطعام حتى لا نصاب باضطرابات الجهاز الهضمى.

ويشير دكتور وائل إلى أن الإكثار فى تناول الأطعمة منذ بداية اليوم فى العيد يؤدى إلى حدوث بعض المشكلات من بينها عدم الانتظام فى عملية الهضم والإصابة بالانتفاخات وأيضا الغازات خاصة عند الإفطار بكميات كبيرة من حلوى العيد كالكعك والبسكويت المشبع بالدهون والسكريات.

ويقدم دكتور وائل لقراء اليوم السابع نظاما عاما يمكن الاعتماد عليه فى أيام العيد لتجنب أى مشكلات صحية قد يعانوا منها من جراء تغيير نظامهم الغذائى حيث يقول إنه يمكن فى الصباح الباكر بعد صلاة العيد تناول أحد المشروبات الساخنة كالشاى بالحليب مع تناول بعض الجبن الخفيفة.

ويمكن تناول من 1-2 كعكة بعد وجبة الإفطار بحوالى ساعتين ولا يفضل تناول أكثر من تلك الكمية من الحلوى فى اليوم كله حتى يتأثر الجسم من جراء الزائدة أو السكريات.

وينصح دكتور وائل بضرورة تخير نوع السمن فى عمل تلك الحلوى ويجب تجنب تناول الحلوى المصنوعة بدهون مشبعة ومهدرجة نظرا لخطورتها الشديدة على صحة الإنسان.

وفى الغداء ينصح دكتور وائل بالبدء بشربة لتهيئة المعدة للطعام أو تناول مشروب فاكهة طبيعى ثم تناول الأطعمة ولكن بكميات معتدلة مع البعد عن الدهون حتى لا نعانى من سوء الهضم.

وفى العشاء والذى يجب ألا يكون بعد الثامنة مسا يمكن تناول طبق من السلاطة الطازجة أو ثمرتين من الفاكهة ويمكن أيضا تناول الزبادى الذى يحسن عملية الهضم.

وينصح دكتور وائل بضرورة الابتعاد عن السكريات خاصة فى المساء وقبل النوم نظرا لصعوبة هضمها فى الليل كما أنها تتحول إلى دهون فى الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365