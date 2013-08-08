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مصر تتقدم في تصنيف الفيفا

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مصر تتقدم في تصنيف الفيفا مصر تتقدم في تصنيف الفيفا

تقدم منتخب مركزا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم، محتلا المركز الـ61 عالميا، ليظل محافظا على موقعه مع أصحاب التصنيف الثاني في قرعة الجولة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2014.

ورغم ذلك التقدم، ظل الفراعنة في المركز الـ11 على مستوى قارة إفريقيا، وهو الأمر الذي يؤكد بقاء مصر كتصنيف ثاني إلى الأن قبل قرعة الجولة النهائية من تصفيات المونديال.

وحافظ منتخبات كوت ديفوار وغانا ومالي والجزائر ونيجيريا على المراكز الخمسة الأولى على صعيد القارة السمراء على الترتيب.

وبذلك بات منتخب مصر قريبا من مواجهة أي منتخب من الخمسة الأوائل إفريقيا السالف ذكرهم في التصفيات النهائية لكأس العالم في البرازيل.

بينما على الصعيد العربي، جاء المصري ثالث عقب الجزائر المتصدر وتونس الوصيف.

وحافظ المنتخب الإسباني على صدارته للتصنيف العالمي متقدما على نظيريه الألماني والكولومبي صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

أول خمسة منتخبات عالمية:

1- إسبانيا

2- ألمانيا

3- كولومبيا

4- الأرجنتين

5- هولندا

أول خمسة منتخبات إفريقية:

1- كوت ديفوار

2- غانا

3- مالي

4- الجزائر

5- نيجيريا

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فيديو اليوم السابع

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