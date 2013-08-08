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السنيورة: خرق جنود إسرائيليين للأراضى اللبنانية يحمل دلالات غير مطمئنة

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السنيورة: خرق جنود إسرائيليين للأراضى اللبنانية يحمل دلالات غير مطمئنة السنيورة: خرق جنود إسرائيليين للأراضى اللبنانية يحمل دلالات غير مطمئنة

أدان رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رئيس كتلة تيار المستقبل البرلمانية فؤاد السنيورة انتهاك قوة عسكرية إسرائيلية للأراضى اللبنانية فجر أمس الأربعاء.

ووصف السنيورة- فى تصريح له اليوم الخميس- تسلل الجنود الإسرائيليين باتجاه الأراضى اللبنانية حيث تعرضوا لانفجار لغم أرضى بأنه خرق فاضح للسيادة اللبنانية وتعد عليها وخرق للقرار 1701.. محذرا من أن هذا الاعتداء الخطير قد يحمل معه بعض الدلالات غير المطمئنة بشأن الأسباب الحقيقية لارتكاب هذا الخرق.

وأكد أن اللبنانيين لا يمكن أن يقبلوا بمثل هذا الاعتداء الخطير. . داعيا إلى إخطار جامعة الدول العربية به.. ومطالبا الأمم المتحدة التحرك الفورى لردع إسرائيل وتنبيهها وتحميلها مسؤولية هذا الاعتداء على لبنان.. موضحا أن الخرق بمثابة تعد على القوات الدولية فى نطاق عملياتها بجنوب لبنان وعلى الأمم المتحدة تنبيه إسرائيل وردعها بالوسائل اللازمة.

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مصر 365

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