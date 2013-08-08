مشادات بين الإخوان والمصلين بكفرالشيخ بسبب منشور يندد بالجيش

شهدت الساحة الرئيسية المعدة لصلاة عيد الفطر بمدينة قلين بكفر الشيخ، مشادة كلامية بين المصلين وأعضاء الإخوان المسلمين، على خلفية إلقاء القيادي الإخواني نصر الجويني، خطبة قبل صلاة العيد، ألمح فيها بأمور سياسية.

وأكد فيها على ضرورة الصمود مع الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ما دعا الحضور إلى إجباره على إنهاء خطبته، وكادت تحدث مشادة بين الطرفين.

وبعد إنتهاء صلاة العيد، وزع أعضاء الإخوان منشوراأيندد بما وصفه بالإنقلاب العسكري ويؤكد”شرعية الرئيس المعزول” مماآثار حفيظة الأهالي واشتبكوا مع الإخوان إلا أن العقلاء نجحو فى الفصل بينهما .

وفى شأن مختلف أدانت اللجنة التنسيقية لـ30 يونيو بقلين، تسهيل رئيس المدينة” الإخواني ” الذى عينه سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ المطرود من المحافظة إعداد الساحة للإخوان، وأكدت أنها عرضت أن تكون الساحة للجميع بلا شعارات أو لافتات تدعو للكراهية والعنف وتسيء للجيش والشرطة، إلا أنه رفض وأعطى للجماعة الفرصة لإستغلال الساحة.