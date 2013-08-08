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المحافظ : مكافأة 10 أيام للعاملين بمستشفى قنا العام

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المحافظ : مكافأة 10 أيام للعاملين بمستشفى قنا العام المحافظ : مكافأة 10 أيام للعاملين بمستشفى قنا العام


> قرر الدكتور صلاح عبد المجيد محافظ قنا صرف مكافأة عشرة أيام للعاملين بمستشفى قنا العام تقديراً لجهودهم  فى الإهتمام بخدمات المستشفى  وذلك أثناء زيارته لأقسام الأطفال والعظام والعناية القلبية بالمستشفى.
> جاء ذلك عقب زيارة المحافظ لتهنئة المرضى بحلول عيد الفطر المبارك وتقديم بعض الهدايا الرمزية حيث اطمئن على توافر سبل الرعاية الكاملة بالمرضى .
> كان محافظ قنا واللواء محمد كمال مدير أمن قنا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة قد أدوا صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القناني وسط جموع المصلين .
> وأكد  المحافظ قنا أن المحافظة تشهد استقرار ملحوظ في اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام محافظة قنا لتلقي أي شكاوى والتنسيق مع المديريات الخدمية ومنها لضمان توافر الخبز والسلع الأساسية للمواطنين في العيد بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية الأغذية والمشروبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تضر بصحة المواطنين . بالإضافة إلى إعداد المتنزهات والكورنيش واتخاذ مديرية أمن قنا بقيادة اللواء محمد كمال كافة التدابير الأمنية الواجبة .
> الجدير بالذكر أن المحافظ استقبل في مكتبه عقب صلاة العيد الأنبا شاروبيم أسقف قنا توابعها ووكيل المطرانية والعديد من المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية.

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