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قيادات الكنيسة فى بورسعيد تهنىء المحافظ‎ بالعيد

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قيادات الكنيسة فى بورسعيد تهنىء المحافظ‎ بالعيد قيادات الكنيسة فى بورسعيد تهنىء المحافظ‎ بالعيد

‫استقبل اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد وفداً برئاسة نيافة الأنبا تادرس اسقف إبراشية  كتدرائية  بورسعيد   يمثل  كنائس المحافظة وذلك بمبنى ديوان عام المحافظة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ أن الأعياد فرصة لتجديد دعائم الود والمحبة التى تربط المصريين الذين يشاركون بعضهم الأفراح والأحزان, وقال “علينا إستثمار روح المحبة والتماسك لبناء الوطن ورفع رايته وإحداث التنمية المستقبلية المأمولة وقد قدم وفد المطارنة والقساوسة في كلمة مشتركة مطرانيات الأقباط الأرثوذكس التهنئة للمحافظ وشعب بورسعيد بمناسبة العيد وأكدوا أن أبناء سيظلوا يد واحدة يعملون معًا من أجل إعمار وطنهم وسيقفوا دائما كتلة واحدة تحت راية الوطن مشيرا الي قوة الوحدة الوطنية داخل المحافظة ولافرق بين مسلم ومسيحي فالكل يهني بعضة في الاعياد.

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