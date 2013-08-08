أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

ضبط 6 تماثيل بحوزة 2 يشتبه فى آثريتهم بقنا

  • 65
Google+ Print
ضبط 6 تماثيل بحوزة 2 يشتبه فى آثريتهم بقنا ضبط 6 تماثيل بحوزة 2 يشتبه فى آثريتهم بقنا

محمد كمال – مدير أمن الشرقية

تمكنت ضباط وحده مباحث قفط من ضبط شخصان بحوزتهما 6 تماثيل يشتبه فى أثريتهم أمام قرية الشيخية بمركز قفط.
> كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى إخطاراً بضبط عدد من التماثيل يشتبه فى أثريتها  كشفت التحريات  أنه أثناء قيام النقيب محمد مجدى من قوة مباحث مركز قفط وبرفقته قوه أمنية بتمشيط الطريق الزراعى البياضيه – كوم سخين أمام قريه الشيخيه بمركز قفط وأثناء استيقاف السياره رقم 384 د.ن . ط قياده أسامه . م . ع 40 سنه نجار وبرفقته محمود . م . م مقيمان بأسيوط وبتفتيش السياره عثر بحوزتهما على 6 تماثيل حجرى مختلف الأشكال وكمية من الخرز ذهبية اللون وقطعة حجيرية صغيرة ويشتبه فى أثريتهم و100 جرام بانجو وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحوزتهما للمضبوطات بقصد بيعهم لراغبى شراء الآثار فتحرر محضر بالواقعه وتولت نيابه قفط التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا