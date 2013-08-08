ضبط 6 تماثيل بحوزة 2 يشتبه فى آثريتهم بقنا

تمكنت ضباط وحده مباحث قفط من ضبط شخصان بحوزتهما 6 تماثيل يشتبه فى أثريتهم أمام قرية الشيخية بمركز قفط.

> كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى إخطاراً بضبط عدد من التماثيل يشتبه فى أثريتها كشفت التحريات أنه أثناء قيام النقيب محمد مجدى من قوة مباحث مركز قفط وبرفقته قوه أمنية بتمشيط الطريق الزراعى البياضيه – كوم سخين أمام قريه الشيخيه بمركز قفط وأثناء استيقاف السياره رقم 384 د.ن . ط قياده أسامه . م . ع 40 سنه نجار وبرفقته محمود . م . م مقيمان بأسيوط وبتفتيش السياره عثر بحوزتهما على 6 تماثيل حجرى مختلف الأشكال وكمية من الخرز ذهبية اللون وقطعة حجيرية صغيرة ويشتبه فى أثريتهم و100 جرام بانجو وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحوزتهما للمضبوطات بقصد بيعهم لراغبى شراء الآثار فتحرر محضر بالواقعه وتولت نيابه قفط التحقيق.