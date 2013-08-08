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اتحاد العمال يطالب رئيس الوزراء بصرف الأجور بالقابضة للسياحة

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اتحاد العمال يطالب رئيس الوزراء بصرف الأجور بالقابضة للسياحة اتحاد العمال يطالب رئيس الوزراء بصرف الأجور بالقابضة للسياحة

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال ، الدكتور حازم الببلاو رئيس مجلس الوزراء بتدبير الموارد المالية لصرف أجور العاملين بالشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق التي توقف نشاطها بسبب الأحداث الراهنة ، التي أدت إلى إلغاء عقود الوفود السياحية القادمة لمصر.

وكشف تقرير أعده محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن أن نسبة الإشغالات فى المنشآت السياحية لا تتعدى 5 % وترتب عليه عجز شركات مصر للسياحة وايجوس ومصر للفنادق والصوت والضوء عن صرف أجور العاملين بها.

وطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزيرى السياحة والاستثمار وأصحاب الغرف السياحية والفندقية والنقابة العامة لبحث الأزمة المالية التى تتعرض لها الشركة القابضة ووضع خطة للتحرك الإعلامى على المستوى االعالمى لنشر الوعى السياحى وذلك بالتنسيق مع الاتحادات العمالية الصديقة بدول أوروبا وأمريكا وأسيا ومطالبة النقابات والجمعيات بضرورة تنشيط السياحة الداخلية.

وأشار وهب الله إلى أن الأزمة المالية التى تمر بها القابضة للسياحة تتطلب تدخلا حكوميا فى اقتراضها من الشركات القابضة الأخرى بضمان الاستثمارت التى تمتلكها بسبب خلو صندوق إعادة هيكلة الشركات إضافة إلى تصويب القرارات الإدارية لتتكمن مرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة من تحمل مسئوليتها كاملة أمام مجلس الإدارة.

 

أ ش أ

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